İngiltere, Brexit için özel para bastırdı

Söz konusu tarihten itibaren AB'ye üye ülke sayısı 28'den 27'ye düşecek ve başta Avrupa Parlamentosu'ndaki İngiliz milletvekilleri olmak üzere AB Konseyi ve AB Komisyonu bünyesinde çalışan personeller için de yeni ve belirsiz bir süreç başlayacak.