İngiliz eski istihbarat subayının son görüntüleri ortaya çıktı

2-3 gün önce Adalar’da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla home ofis olarak kullandığı bu adrese geldik" ifadelerine yer verdiği öğrenilmişti