İlker Kaleli: Libido anlamadığım bir konu

Kaleli, Can Yaman’ın başlattığı libido polemiğiyle ilgili sorulara “Saçmasapan sorunlar. O karakterle ilgili bir şey değil, anlamadığım konular. O işleri pek fazla takip etmiyorum.”
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Can Yaman, verdiği röportajda “Erkenci Kuş” dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir’le aralarındaki uyumdan söz ederken tartıışma yaratan sözlere imza atmıştı...
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“Demet biraz snop olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz.”
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Sanat dünyasından çok sayıda isim, Yaman’ın bu sözlerini eleştirdi.
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Havaya bak-
Gonca Vuslateri, Twitter’ına “Havaya bak. Libidosu düşmüş oyuncular gibi. Bugün okuduğum cümleyi yerleştirecek yer arıyorum da” diye yazdı.
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Karısını döven adam
Tuba Ünsal da Yaman’ı sosyal medyada eleştirdi: “Sizden de sizin yarattığınız erkek egemen kro dünyadan da bıktık. Senin şimdi karısını döven adamdan ne farkın kaldı? Zihniyet aynı.”
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Çok şükür
Selen Soyder, Can Yaman’ın kendisi hakkındaki sözleri üzerine Instagram’da eşi Oren Fransez’le bir fotoğrafını paylaştı, altına da şöyle yazdı: “Çok şükür ki bugüne bugün libidosu düşük ve snop bir kadınım falan filan.”
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Nilgün Belgün’ün “Başrol oyuncusunun libidosu yüksek mi olmalı? Kırk yıllık oyuncuyum, bunu ilk defa duydum” tweet’ine Behzat Uygur’dan esprili bir yanıt geldi.
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Behzat Uygur, Nigün Blgün'ün sözlerine "Biz hep Süheyl ile oynuyoruz" diyerek karşılık verdi.
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Beyni tartışsak -
En sert tepki Genco Erkal’dan geldi. Erkal’ın tweet’i binlerce beğeni aldı: Libidosu var mı yok mu yerine, beyni var mı yok mu'yu tartışsak nasıl olur?