İkinci el otoda internette 'en çok tercih edilenler' belli oldu

Ardından 50 bin 148 adetle Ford'un Focus, 49 bin 507 adetle Renault'nun Clio, 43 bin 704 adetle Opel'in Astra, 36 bin 564 adetle Toyota'nın Corolla, 31 bin 916 ile BMW'nin 3 Serisi, 30 bin 400 adetle Fiat'ın Linea, 28 bin 638 adetle Hyundai'nin Accent, 24 bin 911 adetle Mercedes'in C-Class ve 13 bin 56 adetle de Peugeot'nun 301 modeli sıralandı.