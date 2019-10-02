İki üniversite bitiren mandıra filozofu!

Ve bunu yapmak için paraya da ihtiyaç yok. Benim için insanlar belli bir süre yurt dışında kalarak, belli birikim sayesinde bunu yaptığımı sanıyorlar ama yanılıyorlar. Ben böyle bir birikimle bunu yapmadım. Sıfırdan başladık, buna para ayırmadık, kredi de çekmedik, devletten de bir beklentimiz olmadı.