İhanet uğrayan Damla Ersubaşı'ndan eşine olay yorum
Kızlarına Zeynep Nisan adını veren çiftten Mustafa Can Keser, Instagram hesabından aile fotoğrafını "Bana bugün 2. kez baba olma duygusu tattırdığın için, seninle ve kızlarımla bir ömür beraber olacağım için çok şanslıyım.... Dünyanın en güzel iki kızını verdin... Seni çok seviyorum karım" notuyla paylaştı.
Doğumuna günler kala eşinin bir kadınla fotoğrafları ortaya çıkan Damla Ersubaşı, ihanete uğradığını "Haberler doğru, fotoğraftaki kişi eşim. Şu an bu şekilde devam edeceğiz çünkü aciliyetim kızım. Zaten doğuma da birkaç hafta kaldığı için çok fazla konuşmak istemiyorum. Eşimle konuştum ama 'Ben değilim dedi' Ama aşikar her şey. Size gelen fotoğrafların aynısı bana da geldi" diyerek kabul etmişti.