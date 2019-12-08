İhanet uğrayan Damla Ersubaşı'ndan eşine olay yorum

Doğumuna günler kala eşinin bir kadınla fotoğrafları ortaya çıkan Damla Ersubaşı, ihanete uğradığını "Haberler doğru, fotoğraftaki kişi eşim. Şu an bu şekilde devam edeceğiz çünkü aciliyetim kızım. Zaten doğuma da birkaç hafta kaldığı için çok fazla konuşmak istemiyorum. Eşimle konuştum ama 'Ben değilim dedi' Ama aşikar her şey. Size gelen fotoğrafların aynısı bana da geldi" diyerek kabul etmişti.