İflas eden Thomas Cook Dalaman'a A380 gönderdi

Dalaman Havalimanı'nda Thomas Cook yolcularının tatil sonrası ülkelerine dönüşlerinin devam ettiğini ve konuya İngiltere hükümetinin ciddi anlamda hassasiyet gösterdiğini belirten Ayaz, "Dalaman Havalimanı işletmecisi olarak tatil sonrası yolcuların sorunsuz bir şekilde evlerine dönmeleri için İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere Sivil Havacılık Kurumu ve İngiltere Büyükelçiliği yetkililerine destek vererek süreci yönetiyoruz." dedi.