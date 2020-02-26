İdlib'te 'savaş oyunu' oynayan Selva Türkiye'de gerçek oyuncaklara kavuştu

Farklı bir duygu içerisinde olduklarını belirten Baba Abdullah Muhammed, "Biz çok şükür burada güvendeyiz. Ancak aklımızda orada. İçeride çok insan var, bombaların altında açlar ve üşüyorlar. Türk yetkililer benimle irtibata geçti ve Türkiye'ye aldılar. Onlara çok minnettarım. 9 yıldan bu yana yanımızda olduğu için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.