Dev S-400 alımı! ABD gözdağı vermişti...

Hindistan’ın Rusya ile yapılan S-400 hava savunma sistemi anlaşması kapsamında 850 milyon dolarlık ödeme yaptığı belirtildi.
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İki ülke arasında Ekim 2018’de 5 adet S-400 hava savunma sisteminin satışıyla ilgili 5.43 milyar dolarlık protokol imzalanmıştı.
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ABD, Hindistan'ın S-400 alacağını açıklamasından sonra ülkeye yaptırım uygulayacağını belirtmişti.
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile bir araya geldi.
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Rus basını, iki ülkenin savunma bakanlarının gerçekleştirdiği görüşmede, Hindistan'ın S-400 hava savunma sistemleri için 850 milyon dolarlık bir ödeme yaptığını ve Rusya'dan S-400'lerin teslimatının hızlandırmasını talep ettiğini yazdı.
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Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada, heyetler arası görüşmelerde Şoygu ve Singh'in Hindistan ile Rusya arasındaki ortak tatbikatların yani sıra askeri ilişkileri ele aldığı ifade edildi.
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Açıklamada, S-400'ler ile ilgili görüşme yapılıp yapılmadığı, Hindistan'ın ödeme yapıp yapmadığı gibi konularla ilgili bilgi verilmedi. Rus basını ise iddialarını askeri kaynaklara dayandırdı.
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Hindistan ile Rusya arasında Ekim 2018'de 5 adet S-400 hava savunma sisteminin satışıyla ilgili 5.43 milyar dolarlık protokol imzalanmıştı.
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Hindistan'ın S-400 alacağını açıklamasından sonra ülkeye yaptırım uygulayacağını belirtmişti.