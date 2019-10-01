Hindistan'dan ABD'ye S-400 çıkışı: Hangi ülkeden neyi alıp almayacağımızı söyleyemez

Jaishankar, "Askeri teçhizat alımlarımızın, tedarikçi seçimlerimizin egemenlik hakkımız olduğunu her zaman dile getirdik. Biz, herhangi bir ülkenin Rusya'dan neyi alıp almayacağımızı söylemesini istemediğimiz gibi ABD'den neyi alıp almayacağımızı söylemesini de istemiyoruz.