HDP’li Türk döneminde belediyenin özel kalem bütçesinden 514 bin lira harcanmış

Taciz iddialarıyla gündeme gelen ve Ahmet Türk tarafından 2019 yerel seçimlerinde yeniden göreve getirilen A.D.'nin oteli de sık sık yemek verilen yer arasında yer alırken, A.D.'nin o dönem milli eğitimde öğretmenlik yaptığı ve hakkında bir çok soruşturma olduğu da iddia ediliyor.