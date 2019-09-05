HDP’li Türk döneminde belediyenin özel kalem bütçesinden 514 bin lira harcanmış
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, 2014- 2016 yılları arasında HDP ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyeti için toplamda 500 bin lirayı bulan harcamalar yaparak faturaların heyetlerinin geldiği günlerin dışında farklı tarihlerde kesilerek belediye bütçesinden toplamda 514 bin TL ödeme sağlandığının faturaları ortaya çıktı.
11 Kasım 2016 tarihinde faturalar arasında görevden alınmadan hemen önce CHP`li heyeti ağırlayan Ahmet Türk, Derik ilçesinde CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Fatma Belgin Gökçe ve Bursa Mimarlar ve Peysaj Odası Başkanı ile yemek programı düzenlendiğini belirterek bin 46 kişiye 49 bin 141 TL`lik fatura kestirdiği ortaya çıktı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin aralarında kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin yer aldığı KHK ile kapatılan terör örgütü yandaşı gazetelere verdiği reklam ve ilanlara ilişkin faturalar da yer alırken, 2 yıl içinde sadece özel kalem müdürlüğü harcamalarında yemek, kahve ve HDP'li, CHP'li heyetlerin ağırlanmasına 514 bin TL harcadığı belirtildi.