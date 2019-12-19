Hayal Köseoğlu son pozlarındaki derin dekoltesiyle, sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'un Açelyası Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarıyla yine adından söz ettirdi. Bazıları Hayal Köseoğlu'nun pozlarına hayran olurken bazıları da güzel oyuncunun bu tarz şeylere ihtiyacı olmadığını dile getirdi.