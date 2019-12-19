Hayal Köseoğlu son pozlarındaki derin dekoltesiyle, sosyal medyayı salladı
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Mucize Doktor'un Açelyası Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarıyla yine adından söz ettirdi. Bazıları Hayal Köseoğlu'nun pozlarına hayran olurken bazıları da güzel oyuncunun bu tarz şeylere ihtiyacı olmadığını dile getirdi.
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Fox ekranlarından yayınlanan 'Mucize Doktor' dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla olay oldu.
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Üzerindeki iddialı bluz ile bir hayli dikkat çeken güzel oyuncu, takipçilerini ikiye böldü.
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Bazıları Hayal Köseoğlu'nun pozlarına hayran olurken bazıları da güzel oyuncunun bu tarz şeylere ihtiyacı olmadığını dile getirdi.
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Daha önce 'Aşk-ı Memnu', 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi başarılı dizilerde boy gösteren Hayal Köseoğlu yeni sezonda da 'Mucize Doktor' dizisinde izleyicilerin karşısına çıkıyor.