İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda PKK'ya ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit edildi.
2 / 13
İçişleri Bakanlığınca Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
3 / 13
İçişleri Bakanlığınca Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı. Bakanlık'tan operasyonla ilgili yapılan açıklama şöyle:
4 / 13
"Bakanlığımız Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeni yılla birlikte başlattığı Kapan Operasyonları kapsamında Hatay’da KAPAN-2 AMANOSLAR Operasyoun başlatıldı.
5 / 13
Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca KAPAN-2 AMANOSLAR Operasyonu başlatıldı.
6 / 13
Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kahramanca sürdürülen operasyonda, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.
7 / 13
Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında BTÖ’ne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi.
8 / 13
Sığınak ve depolarda ele geçirilen 1 adet patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edilerek, sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.
9 / 13
Terörle mücadele harekatı her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilene kadar halkımızın yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edecektir."