Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor

3 kilometre uzaklıktaki Kültürel Park'ta inşa edilecek caminin gövdesinin taşınması için yol güzergahında bulunan 100 yıllık Hasankeyf Çarşısı da tahliye edildi. Yapılan tahliye sonrası Er-Rızk Camisi'nin gövdesi, oluşturulan özel platformla, 3 kilometre mesafede ve daha önce 6 eserin taşındığı Kültürel Pak'a saat 08.15'te taşınmaya başlandı.