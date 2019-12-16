Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor
Batman'da Ilısu Barajı nedeniyle eserlerin sular altında Hasankeyf'teki yürütülen çalışmalar kapsamında 6 tarihi eser daha önce yerinden sökülerek, Dicle Nehri kıyısında oluşturulan Kültürel Park'a taşınıp, aynı mimariyle yeniden inşa edildi. Son eser 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi de taşınmaya başlandı. Bununla beraber 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı bölgeden taşınmış olacak.
3 kilometre uzaklıktaki Kültürel Park'ta inşa edilecek caminin gövdesinin taşınması için yol güzergahında bulunan 100 yıllık Hasankeyf Çarşısı da tahliye edildi. Yapılan tahliye sonrası Er-Rızk Camisi'nin gövdesi, oluşturulan özel platformla, 3 kilometre mesafede ve daha önce 6 eserin taşındığı Kültürel Pak'a saat 08.15'te taşınmaya başlandı.
Üzerinde geniş platform bulunan aracın geçişi, ilçede bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi. Tarihi caminin gövdesi, 7 saatlik yolculuğun ardından Kültürel Park'ta yeniden inşa edilecek. Er-Rızk Camisi'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış olacak.