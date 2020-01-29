Sosyal medya hesabından doğum anını paylaştı
Bir buçuk ay önce kızı Mavi'yi kucağına alan Gamze Erçel, sosyal medya hesabından doğum anını paylaştı.
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi’nin doğum anını sosyal medya hesabından paylaştı.
HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ'IN HEYECANI
Duygusal anların yer aldığı videoda, Hande Erçel ve Murat Dalkılıç’ın heyecanlı halleri dikkat çekti.
Sabah saatlerinde normal doğum yapan Erçel’in, bebeğini doğumhanede değil de hastane odasında dünyaya getirmesi şaşırtırken,
doğum yaptığı anı paylaşması ise bazı kullanıcılar tarafından tepki çekti.