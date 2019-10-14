Hande Erçel'den Gamze Erçel paylaşımı: İki bebek ve ben
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Hande Erçel, hamile ablası Gamze Erçel ile çekildiği fotoğrafları Insgragram hesabından paylaştı. Erçel, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile nisan ayında sade bir törenle dünyaevine girmişti.
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Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Erçel, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Çift, ilk kızlarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.
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Son olarak Hande Erçel, hamile ablası ile pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncu fotoğraflara, "İki bebek + ben" notunu düştü. Erçel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.