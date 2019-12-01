Hadise kural bozmadı! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

"SALAK DEĞİLİM" Ünlü popçu geçtiğimiz günlerde giydiği mayo elbisesiyle gündeme gelmişti. Şarkıcı, çok tartışılan o kıyafetiyle ilgili sorulara ise, "O dönem başka bir ünlü giymişti. Ben de zaten ‘benim tasarımım’ demedim. Başka bir kişinin tasarladığı elbiseye ‘ben tasarladım’ diyecek kadar salak değilim" ifadesini kullanmıştı.