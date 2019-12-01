Hadise kural bozmadı! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Hadise'nin son fotoğrafı dikkat çekti. Ünlü şarkıcı takipçilerinden 'Photoshop'un ayarını kaçırmış' ve 'Beline ne olmuş?' gibi yorumlar aldı
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hadise, son paylaşımıyla dikkat çekti.
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Ünlü şarkıcının, belindeki ve kollarındaki değişim takipçilerinden kaçmadı.
Hadise, 'Photoshop'un ayarını kaçırmış', 'Beline ne oldu' şeklinde yorumlar aldı.
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Takipçileri ünlü şarkıcının bir hafta önce paylaştığı konser fotoğrafıyla, son karesini karşılaştırdı.
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"SALAK DEĞİLİM"
Ünlü popçu geçtiğimiz günlerde giydiği mayo elbisesiyle gündeme gelmişti.
Şarkıcı, çok tartışılan o kıyafetiyle ilgili sorulara ise, "O dönem başka bir ünlü giymişti. Ben de zaten ‘benim tasarımım’ demedim. Başka bir kişinin tasarladığı elbiseye ‘ben tasarladım’ diyecek kadar salak değilim" ifadesini kullanmıştı.