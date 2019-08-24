Haciz gelmişti! Galatasaray Adası kaderine terk edildi
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Haciz işlemi başlatılmıştı, kaderine terk edildi
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Galatasaray’da 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek’in 8 milyon lira alacağı için haczettirdiği, yaklaşık 2 sene önce imara aykırı yapılaşma nedeniyle kaçak yapıları yıkılarak kaderine terk edilen Galatasaray Adası’nın son durumu havadan görüntülendi.
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Galatasaray’da 23 Mayıs 2015 ile 20 Ocak 2018 arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek, geçtiğimiz hafta kulüpten alacakları için haciz işlemi başlamıştı.
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Özbek’in avukatı Salih Çelen de icra takibi başlattığı 8 milyon liralık alacağı hacze çevirmiş, kulübün bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerine, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve emlak konut gelirlerine haciz konulmuştu.
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"HACZİ DURDURMAYA HAZIRIM"
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Haciz konulan yerlerden birinin de yaklaşık 2 yıl önce imara aykırı yapılaşma nedeniyle kaçak yapıların yıkıldığı Galatasaray Adası olduğu ortaya çıkmıştı.
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Haciz olayının ortaya çıkmasının ardından çok sayıda tepki alan Dursun Özbek’in aynı hafta camianın ileri gelenlerini arayarak, “Mecbur kaldığım için bu girişimde bulundum.
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Haciz işlemlerini durdurmaya hazırım. Ben bu kulübün başkanlığını yaptım ve asla Galatasaray’a zarar vermek istemem. Ancak kulüpten verilen sözlerin tutulmadığı da bir gerçek” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.
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KADERİNE TERK EDİLDİ
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Kuruçeşme açıklarındaki atıl halde duran Galatasaray Adası’nın son durumu ise havadan görüntülendi.
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Boğazda kötü bir görüntüyü oluşumunu engellemek amacıyla adanın yan kısımları kapatıldığı görüldü.
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Üzerindekilerin tamamen yıkıldıktan sonra sökülerek adeta bir enkaza dönüştürüldüğü adaya ne olacağı konusu belirsizliğini koruyor.
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Geçtiğimiz aylarca işçiler tarafından söküm çalışmaları başlatılan ada, İstanbul Boğazı’ndaki tek ada olma özelliğini taşıyor.