Haciz gelmişti! Galatasaray Adası kaderine terk edildi

Özbek’in avukatı Salih Çelen de icra takibi başlattığı 8 milyon liralık alacağı hacze çevirmiş, kulübün bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerine, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve emlak konut gelirlerine haciz konulmuştu.