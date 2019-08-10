Hacı adayları Arafat'ta

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sağlık Bakanlığı'ndan "kurban kesim" uyarıları Sağlık Bakanlığı'ndan "kurban kesim" uyarıları
Sedef'in çığlığı: Hapisten çıktığında yaşatmaz (19 yerinden bıçaklamıştı) Sedef'in çığlığı: Hapisten çıktığında yaşatmaz (19 yerinden bıçaklamıştı)
Arefe günü İETT ücretsiz mi? Arefe günü otobüsler bedava mı? Arefe günü İETT ücretsiz mi? Arefe günü otobüsler bedava mı?
Tekirdağ’da baskın: 118 litre kaçak içkiyle yakalandılar Tekirdağ’da baskın: 118 litre kaçak içkiyle yakalandılar
Trafikte bayram yoğunluğu başladı Trafikte bayram yoğunluğu başladı
Diyarbakır'da petrol hırsızlığı Diyarbakır'da petrol hırsızlığı
Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı
İstanbul'da kurban kesilen yerler! İBB kurban kesim yerleri 2019 listesi! İstanbul'da kurban kesilen yerler! İBB kurban kesim yerleri 2019 listesi!
Muş'ta Murat Nehri'ne giren 5. çocuk da hayatını kaybetti Muş'ta Murat Nehri'ne giren 5. çocuk da hayatını kaybetti
Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu
FIFA Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı FIFA Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı
Danimarka'da polis merkezinde patlama meydana geldi Danimarka'da polis merkezinde patlama meydana geldi
Galatasaray, Fiorentina karşısında... Fatih Terim: Ne ben onları unuttum, ne de onlar beni Galatasaray, Fiorentina karşısında... Fatih Terim: Ne ben onları unuttum, ne de onlar beni
Kurban Arefesi resimli mesajlar! Arefe günü ile ilgili güzel sözler! Kurban Arefesi resimli mesajlar! Arefe günü ile ilgili güzel sözler!
Adana'da DEAŞ operasyonu: Örgüt adına çatışmalara girdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı Adana'da DEAŞ operasyonu: Örgüt adına çatışmalara girdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
SU-35 için harekete geçtik SU-35 için harekete geçtik
Kadıköy’de şüpheli pakette oyuncak düzeneği çıktı Kadıköy’de şüpheli pakette oyuncak düzeneği çıktı
Kolarov Fenerbahçe'ye gelmezse 500 bin Euro tazminat ödeyecek Kolarov Fenerbahçe'ye gelmezse 500 bin Euro tazminat ödeyecek
Ağrı’da kayıp olan çocuk bulundu Ağrı’da kayıp olan çocuk bulundu
Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti
Formalar statta dağıtılacak Formalar statta dağıtılacak
Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı
Suriye sınırına askeri sevkiyat Suriye sınırına askeri sevkiyat

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Hacı adayları Arafat'ta