Gram altından tarihi rekor! 332 lira seviyelerini gördü

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 329,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, Cumhuriyet altını da 2.215 liradan satılıyor.