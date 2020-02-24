Gram altından tarihi rekor! 332 lira seviyelerini gördü
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Hızlı yükseliş yaşayan gram altın fiyatları küresel piyasalarda gece yarısı 332 lira seviyesini gördü.
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Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 329,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, Cumhuriyet altını da 2.215 liradan satılıyor.
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Altın hızlı yükselişini sürdürüyor. Koronavirüs salgınına ilişkin artan endişelerle altının onsu 1.685 doların üzerine çıktı. Bu rakam yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesi. Gram altın ise gece yarısı tarihi rekorunu kırdı.
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Saat 02:00'da 330 lirayı aşan gram altında kısa bir süre sonra kısmen gerileme gördü.
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Saat 08:00 itibariyle gram altın 326 lira seviyesinden işlem görüyor.
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Gram altın Cuma günü 317 liradan kapanış yapmıştı.
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Küresel piyasalardaki hareketle birlikte Pazartesi günü açılışta tarihi rekorunu yine kıran gram altın 330 liraya yükseldi ve yüzde 4'lük prim gerçekleştirdi.
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Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan koronavirüs salgınıyla da güç kazanıyor.
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Dünya üzerinde ticareti yavaşlatan koronavirüs altın fiyatlarını yükseltiyor.
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Dünyadaki ticari kaygılar nedeniyle de altına olan talep her geçen gün artıyor.
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Çeyrek altın 521,51 lira alış fiyatı, 534,55 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.