Burası Türkiye! Duyan akın ediyor

Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri, sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
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Tuzluca ilçesinin batısındaki tepeler kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı renk cümbüşüyle göz kamaştırıyor.
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Gökkuşağı Tepeleri, sosyal medyada yer alan görüntülerinin yanı sıra basına yansıyan haberlerle kazandığı ünü sayesinde bölgenin turizm potansiyeline de katkıda bulunuyor.
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Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırı bölgesinde bulunan renkli ve farklı büyüklükteki tepeler, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.
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Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Elçin Telli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökkuşağı Tepeleri'nden alınan toprak örnekleriyle çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
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Tepelerin, görülmeye değer nadide doğal güzelliklerden olduğunu ifade eden Telli, "Bu tepelerde dünya üzerinde birkaç yerde olan bir görsel şölen var.
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Sarı, kırmızı ve kahverengi topraklar bulunuyor.
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Fiziksel testlerini, kimyasal testlerini yaptık, içerisinde kalsiyum, magnezyum gibi yoğun toprak ham maddeleri var, özellikle demir oksit oranı var." diye konuştu.
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Telli, toprak yapısında tuzun yanı sıra 3 ana rengin olduğunu aktaran Telli, "Renk ayrımının olmasının nedeni içerisindeki ham maddeler.
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Demir oranlarının farklılıkları, demir çeşitleri var." ifadelerini kullandı.
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Ziyaretçilerden Habibe Barbaros ise ilçedeki doğal güzellikleri keşfetmek için bölgeye geldiklerini belirterek, "Gökkuşağı Tepeleri çok güzel.
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Gezilmesi gereken harika yerlerden biri. Herkesin mutlaka gelip görmesini tavsiye ederim." dedi.
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Eşsiz güzelliği görmeye gelen ziyaretçilerden Büşra Ege de son zamanlarda tepelerin adını fazlasıyla duyduklarını, bu yüzden ziyaret ettiklerini anlattı.
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Bölgeye hayran kaldıklarını dile getiren Ege, şunları kaydetti:
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"Gezi amacıyla Tuzluca ilçesine geldik, Gökkuşağı Tepeleri'ni ziyaret ettik. İnsanların gelip görmesini istiyoruz ve buradaki faaliyetlere katılmalarını öneriyoruz.
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Zorlukları aşa aşa tepelere çıktık ve çok güzel manzaralar gördük.
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Benzerine nadir rastlanır görüntüler var. Buraya her geçen gün daha fazla ziyaretçi geliyor."