Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu
Bir dönem PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Şırnak'taki Gabar ve Cudi dağları, huzurun sağlanmasının ardından fıstık bahçeleriyle doldu. Güvenlik güçlerinin kapsamlı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamı, Gabar ve Cudi dağları eteklerinde yaşayan köylüleri üretime geçirdi. 1987 yılında teröristlerin saldırısında 13 kişinin şehit edildiği Güneyce köyünde binlerce fıstık ağacı ekildi.
Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda huzur ve güven ortamının hakim olduğu bölgelerde tarımsal üretimler arttı. Bu kapsamda Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´ne bağlı ekiplerce, bu yıl içerisinde Şırnak merkez ve ilçelerinde 171 çiftçinin 71 bin 198 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 2089 rakımlı Cudi Dağı ile 1848 rakımlı Gabar Dağı etekleri fıstık bahçesiyle doldu.
13 SİVİLİN ŞEHİT OLDUĞU KÖYDE BİNLERCE FISTIK AĞACI EKİLDİ - 1987 yılında PKK´lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 13 sivilin şehit edildiği Gabar Dağı eteğindeki Güneyce köyüne, binlerce fıstık ağacı ekildi. Terör saldırılarının devam etmesiyle 1992 yılında köylerini terk etmek zorunda kalan Güneyce köylüleri, köye geri dönüş projesi kapsamında 2002 yılında köylerine döndü.
'CUDİ VE GABAR´DA TARIMI KALKINDIRACAK PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ' - Şırnak merkez ve ilçelerinde bu yıl içerisinde 70 bin fıstık ağacı aşıladıklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, huzur ve güvenin sağlandığı Cudi ve Gabar dağlarında tarımı kalkındıracak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Demirel, "2019 yılı içerisinde bölgemizde aşılama çalışmaları yaptık.
Bölgemizde fıstık ağaçlarına teşviklerimiz, yüzde 70 hibe desteğimiz var. Genç çiftçi projelerinde desteklerimizle bölgeyi fıstığa yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü fıstık geleceği olan bir üründür. Bölgemizde şuan Siirt nasıl fıstıkla tanınıyorsa bizimde iklimimiz aynı. Ve bölgemizde fıstık yetiştirilebilir ve fıstıkla geliştirilebilir bir alandır.