Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda huzur ve güven ortamının hakim olduğu bölgelerde tarımsal üretimler arttı. Bu kapsamda Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´ne bağlı ekiplerce, bu yıl içerisinde Şırnak merkez ve ilçelerinde 171 çiftçinin 71 bin 198 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 2089 rakımlı Cudi Dağı ile 1848 rakımlı Gabar Dağı etekleri fıstık bahçesiyle doldu.