G-7'de dikkat çeken kareler: Dünyanın gözü önünde oldu
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ABD First Lady'si Melania Trump'ın Kanada Başbakanı Trudeau'yu, Fransa First Lady'si Brigitte Macron ABD Başkanı Donald Trump'ı öpmesi olay yarattı. Merkel-Trump öpüşmesi de yine sıra dışıydı.
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Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki kenti Biarritz'de düzenlenen G-7 Zirvesi'ne birkaç fotoğraf birden damgasını vurdu.
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Uluslararası liderler, yeryüzünün en büyük yağmur ormanları Amazon'da süren yangının söndürülmesi için anlaşmaya hayli yakın.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, Japonya, Almanya, İtalya, İngiltere ve Kanada liderlerinin teknik ve ekonomik yardım için son detayları masaya yatırdıklarını söyledi.
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Zirvenin son gününde konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise, dünya piyasalarını çalkalayan Çin-ABD ticaret savaşı için Pekin yönetiminin müzakere istediğini aktardı.
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G-7 Zirvesi'nin aile fotoğrafında ise hemen göze çarpan detaylar vardı, liderlerin eşleri de kadraja girdi. Dahası yedi ülkenin yanı sıra konuk olarak çağrılan ülkelerin liderleri de toplu fotoğrafta yer aldı.
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Kırmızı bir elbise tercih eden Melania Trump, gece boyunca foto muhabirlerinin gözdesiydi.
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Fransa First Lady'si Brigitte Macron ise, ABD lideri Trump'ı oldukça sıcak bir şekilde öptü.
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Trump ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in öpüşmesi de yine sıra dışı bir kare ortaya çıkardı.