Müjde! Beklenen haber geldi!

Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 1.Etap olarak adlandırılan bu bölümde çalışmalar 17 Temmuz tarihinde son kat asfaltın döşenmesiyle tamamlanmış ve yenilenen bölüm hizmete alınmıştı.