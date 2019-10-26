Fotoğraf nöbeti... 2 saat kapıda beklediler!
Geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takılan Can Yaman hayranlarıyla fotoğraf çekildi.
Fiziği ve yakışıklılığı sayesinde İtalya’dan Fransa’ya kadar büyük bir hayran kitlesine kavuşan Can Yaman önceki gece Bebek'teydi.
Oyuncunun, bir kafede eğlendiğini öğrenen hayranları akın etti.
Oyuncunun, bir kafede eğlendiğini öğrenen hayranları akın etti.
Kapıda yaklaşık iki saat nöbet tuttular. Can Yaman çıkınca çığlık çığlığa yanına koşup fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler.