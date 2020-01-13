'Fırtına (Tempest)' savaş uçağı havacılık tarihine damga vuracak
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6. nesil Fırtına (Tempest) savaş uçağı 2035 yılında faaliyete giriyor.
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2035 yılında tamamen faaliyete girmesi beklenen 'Fırtına (Tempest)' savaş uçağı için yeni bir gelişme duyuruldu.
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İngiltere, İtalya ve İsveç tarafından inşa edilen altıncı nesil savaş uçağı için yeni bir motor geliştirileceği açıklandı.
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İngiltere, İtalya ve İsveç tarafından inşa edilen altıncı nesil savaş uçağı için yeni bir motor geliştirileceği açıklandı.
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Motorun savaş uçağını sağlayacağı itme gücünün yanı sıra, gelecekteki silah sistemleri ve jetlerin elektronik sistemleri için de enerji sağlaması bekleniyor.
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News Atlas'a göre, Tempest'in mevcut olanlardan çok daha fazla güç sağlayabilen motorlara ihtiyacı var.
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Ve yeni motorun problemin çözülmesine önemli bir katkıda bulunması bekleniyor.
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Rolls-Royce motorunda, bir gaz türbini ve motorunun çekirdeğine tamamen gömülü iki elektrikli marş jeneratörü bulunuyor.
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Bu sayede elektrik gücü doğrudan motordan sağlanabilecek.
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Rolls-Royce Geleceğin Programları Baş Mühendisi konuya ilişkin açıklamasında, 'Elektrikli gömülü marş jeneratörü yer tasarrufu sağlayacak ve gelecekteki savaş uçakları için gerekli miktarda yani daha fazla elektrik gücü sağlayacak...
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Hareketli parçalar ve karmaşıklık eklerin yanı sıra, şanzıman ve jeneratör için motorun dışında gereken alan, gövdeyi daha büyük hale getiriyor...
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Bu da gizli bir platformda istenmeyen bir şey' dedi.
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New Atlas'a göre, geliştirilen motor şu kalemlerde yeniliklere sahip olacak.
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Yeni bir enerji depolayan motor kontrol sistemi
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Tam entegre ısı yönetim sistemi
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Egzoz yeniden ısıtma sistemine ve aerodinamik olarak optimize edilmiş bir fan.
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BAE Systems, Rolls Royce, MBDA ve Leonardo ortaklığında geliştirilmesi ve 2035'te hizmete girmesi planlanan uçağın geliştirilmesi için $2.6 milyarlık bir bütçe ayırdı.
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İnsansız modeli de imal edilecek uçak 2003 yılından bu yana hizmette olan Typhoon uçaklarının yerini alacak.
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The Guardian’da yer alan haberde İngiltere’nin Türkiye'nin en sağlam ortaklarından biri olduğu ve AB’den resmen çıkmasından sonra Ankara ile ticaret ve savunma anlaşmaları yapacağı belirtildi.
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2017 yılında İngiltere Başbakanı Theresa May döneminde Kale Grubu ile Rolls-Royce arasında Türkiye Milil Muharip Uçağı’nın (MMU) motoru için 100 milyon Euro’luk anlaşma imzalanmış ancak bu anlaşma geçtiğimiz Mart ayında askıya alınmıştı. Türkiye ile İngiltere arasında TFX uçağının motoru için yapılan anlaşmanın, fikri mülkiyet hakları konusundaki anlaşmazlıklar ve Rusya dahil alternatif tedarikçilerden gelen teklifler nedeniyle engellendiği belirtiliyor.
(Kaynak: star.com.tr)