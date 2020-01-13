'Fırtına (Tempest)' savaş uçağı havacılık tarihine damga vuracak

2017 yılında İngiltere Başbakanı Theresa May döneminde Kale Grubu ile Rolls-Royce arasında Türkiye Milil Muharip Uçağı’nın (MMU) motoru için 100 milyon Euro’luk anlaşma imzalanmış ancak bu anlaşma geçtiğimiz Mart ayında askıya alınmıştı. Türkiye ile İngiltere arasında TFX uçağının motoru için yapılan anlaşmanın, fikri mülkiyet hakları konusundaki anlaşmazlıklar ve Rusya dahil alternatif tedarikçilerden gelen teklifler nedeniyle engellendiği belirtiliyor. (Kaynak: star.com.tr)