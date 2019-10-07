Fırat'ın doğusu için eller tetikte bekliyorlar!
"FIRAT’IN DOĞUSUNDA PKK’NIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ" - Ankara’dan gelecek bir talimatla, Fırat’ın doğusuna geçeceklerini söyleyen Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir şöyle dedi: “Hamza Tümeni olarak Milli Ordu’nun bir parçasıyız. Tatbikatımız başarıyla tamamlandı. Askerlerimiz hazır, planlarımız tamamlandı. Fırat’ın doğusuna operasyon olursa hazırız. Sadece Ankara’dan talimat bekliyoruz. Herhangi bir hedefi gösterdiklerinde, biz oraya gitmeye hazırız."
"Bizim askerlerimiz iyi bir eğitim sürecinden geçti. Askerlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında Türk askeriyle de omuz omuza savaştılar. Bir operasyon olursa askerimiz hazır. Tatbikat yapma amacımız askerlerimizin hazır olması ve Fırat’ın doğusunda tamamen başarı elde etmesi. Şu an olağanüstü haldeyiz. Hamza Tümeni olarak herhangi bir talimat geldiğinde Fırat’ın doğusuna geçmeye hazırız. İnşallah Fırat’ın doğusundan PKK’nın kökünü kazıyacağız.”