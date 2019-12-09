Finlandiya Başbakanı tarihe geçti!

Gelen son dakika haberine göre; Finlandiya'nın Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, partisinin lideri olarak seçilerek 34 yaşında dünyanın en genç görev başındaki başbakanı ve Finlandiya'nın 3. kadın başbakanı oldu. Eğer Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesindeki siyasi kriz sebebiyle istifa etmemiş olsaydı, "dünyanın en genç başbakanı" ünvanını koruyor olacaktı. Kurz, 1986 doğumlu ve şu anda 33 yaşında...
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Finlandiya'nın Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti'nin lideri olarak seçilerek 34 yaşında dünyanın en genç görev başındaki başbakanı ve Finlandiya'nın 3. kadın başbakanı oldu.
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Eğer Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesindeki siyasi kriz sebebiyle istifa etmemiş olsaydı, "dünyanın en genç başbakanı" ünvanını koruyor olacaktı.
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Kurz, 1986 doğumlu ve şu anda 33 yaşında....
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Eğer Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesindeki siyasi kriz sebebiyle istifa etmemiş olsaydı, "dünyanın en genç başbakanı" ünvanını koruyor olacaktı. Kurz, 1986 doğumlu ve şu anda 33 yaşında
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BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞTİ
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Başbakan Antti Rinne, Perşembe günü koalisyon hükümetinin kendisine yönelik güveni kaybettiğini açıklamasının ardından istifa etmişti.
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İLK SÖZLERİ
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Başbakan seçilen 34 yaşındaki Sanna Marin, "Hiçbir zaman yaşım ve cinsiyetim hakkında düşünmedim. Siyasete girme sebeplerimi ve seçmenin güvenini almış olmamı önemsiyorum" dedi.
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KURZ'UN İSTİFASI MARİN'İ DÜNYA TARİHİNE GEÇİRDİ
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Sanna Marin, şu anda dünyanın en genç lideri olan 35 yaşındaki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bir yaş daha küçük. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern 39 yaşında, Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk ise 35 yaşında.
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Eğer Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesindeki siyasi kriz sebebiyle istifa etmemiş olsaydı, "dünyanın en genç başbakanı" ünvanını koruyor olacaktı.
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GENÇ YAŞTA SİYASİ BAŞARILAR
Tam adı Sanna Mirella Marin olan genç politikacı, 2015 yılından beri parlamento üyesi. Marin, Finlandiya'nın Pirkanmaa bölgesinin merkezi sayılan Tampere'nin Şehir Konseyi Üyesi olduğunda yalnızca 27 yaşındaydı.