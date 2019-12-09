Finlandiya Başbakanı tarihe geçti!

Gelen son dakika haberine göre; Finlandiya'nın Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, partisinin lideri olarak seçilerek 34 yaşında dünyanın en genç görev başındaki başbakanı ve Finlandiya'nın 3. kadın başbakanı oldu. Eğer Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesindeki siyasi kriz sebebiyle istifa etmemiş olsaydı, "dünyanın en genç başbakanı" ünvanını koruyor olacaktı. Kurz, 1986 doğumlu ve şu anda 33 yaşında...