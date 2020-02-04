Koronavirüs salgını ile neredeyse aynı! Film gerçek oluyor!

Oyuncu kadrosunda Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Marion Cotillard ve Kate Winslet gibi yıldız oyuncuların olduğu film, hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgınını merkeze alıyor.