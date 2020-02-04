Koronavirüs salgını ile neredeyse aynı! Film gerçek oluyor!
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400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs, Vuhan'daki Huanan Balık Pazarı'ndan pek çok ülkeye yayılmaya devam ederken, dokuz yıl önce çekilmiş olan Steven Soderbergh imzalı Contagion (Salgın) filmi gündem oldu. Filmin senaryosunun, koronavirüs salgını sırasında yaşananlarla olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
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Çin'de ortaya çıkan bir virüsün dünyaya yayılmasını konu alan 2011 yapımı Contagion (Salgın) filmi, koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından en çok izlenen filmlerden biri oldu.
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Oyuncu kadrosunda Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Marion Cotillard ve Kate Winslet gibi yıldız oyuncuların olduğu film, hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgınını merkeze alıyor.
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Filmde, Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow tarafından canlandırılan Beth Emhoff, Hong Kong'daki iş gezisinden Minnesota'daki evine döndükten sonra yorgunluk ve grip semptomları hissetmeye başladıktan 24 saat içinde oğluyla birlikte ölüyor.
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Matt Damon'ın canlandırdığı eşi ise, bir şekilde hastalığa karşı bağışıklığı olması sayesinde hayatta kalmayı başarıyor.
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Yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh'in oturduğu 2011 tarihli film böyle başlıyor ve salgın dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekibin aşı bulmak için zamanla yarışını anlatıyor.
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Çin'den dünyaya yayılan ölümcül virüs ise, küresel kaosa yol açıyor.
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Hollywood Reporter'ın haberine göre (Contagion) filmi, geçtiğimiz hafta iTunes'da en çok izlenen ilk 10 yapım arasına girdi.
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Salgın filmi, uluslararası gişede 135 milyon dolar (yaklaşık 806 milyon TL) hasılat yapmıştı. Filmin vizyonda olduğu sırada, virüs salgınlarına karşı önleyici adımları öne çıkaran bir farkındalık kampanyası da yürütülmüştü.
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Scott Z. Burns'ün senaryosunu yazdığı filmde Marion Cotillard, Laurence Fishburne, Jude Law ve Kate Winslet gibi yıldızlar rol alıyor.
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Salgın, listede virüs konulu tek gerilim filmi değil. Wolfgang Petersen imzasını taşıyan benzer konulu, 1995 yapımı filmi Tehdit (Outbreak) de 86. sıradan ilk 100'e girdi.