Gaziantep'te otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çapışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, İslahiye-Kilis kara yolunun Yolbaşı Mahallesi mevkisinde İ.K. yönetimindeki 27 AKB 14 plakalı hafriyat kamyonu ile Metin Kara'nın (45) kullandığı 27 LN 779 plakalı otomobil çarpıştı.
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Kazada, otomobil sürücü Kara ile araçtaki kuzeni Ahmet Yılmaz (53) ve kuzenin eşi Hatice Yılmaz yaralandı.
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Yaralılardan sürücü Metin Kara, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesinde, Ahmet Yılmaz da götürüldüğü Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
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Hatice Yılmaz ise İslahiye Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Kara'nın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldığı sırada yakınları fenalık geçirdi.
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Metin Kara'nın Gaziantep Üniversitesi İslahiye Meslek Yüksekokulu'nda işçi olduğu, kuzeni Ahmet Yılmaz ve kuzenin eşi Hatice Yılmaz ile Kilis'ten İslahiye'ye geldikleri öğrenildi.
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Kamyon sürücü İ.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. (AA)