Feci kaza! Konya’da yolcu otobüsü devrildi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1’i bebek 9 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 02.00 sıralarında Seydişehir ilçesi yakınlarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 68 AAK 600 plakalı yolcu otobüsü, Seydişehir Antalya Karayolunun 10. kilometresinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
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Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekini sevk edildi.
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Kazada, otobüste bulunan yolculardan M.K.Ö. (22), A.Ş. (75), S.Ş. (40), E.A. (30), C.A. (25), M.A., S.A., F.B. ve ismi belirlenemeyen bir bebek yaralandı.
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Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Öte yandan, kar yağışı ve buzlanmanın meydana geldiği Seydişehir-Antalya Karayolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. (İHA)