Feci kaza! Biçerdöver ile 3 araca çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, biçerdöver ve 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Nazilli-Bozdoğan Devlet Karayolu üzeri Yazırlı Mahallesi yol ayrımı yakınında meydana geldi.
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İddiaya göre, 09 RD 877 plakalı biçerdöver, Yazırlı yol ayrımından karayoluna çıktığı sırada, Nazilli yönünden Bozdağa istikametine giden Ahmet Emin Sıdar (69) yönetimindeki 09 E 9595 plakalı otomobil ile çarpıştı.
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Ardından 09 PH 843 ve 09 U 4907 plakalı otomobiller de Sıdar'ın otomobiline arkadan çarptı.
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Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Emin Sıdar ve eşi Kübra Sıdar'ın (69) olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
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Diğer otomobillerde bulunan Tevfik Koray Kün, Gözde Kün ve 8 aylık çocukları Arya Kün, Sezai Baş ve Gülderen Baş ambulansa alınarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Jandarma ekipleri kaza yerinde önlem alırken, Sıdar çiftinin cansız bedenleri ise savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)