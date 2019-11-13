Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez!

Gümüş sırtlı Chevrotain olarak bilinen 'fare geyiği' 30 yıl sonra ilk kez görüntülendi.
2 / 7
Minyatür bir geyik türü olan fare geyiği, en sonra 1990’da Vietnam’da görülmüştü. O zamandan beri görülmeyen ve elde tutulacak kadar küçük bir tavşan boyutunda olan fare geyiği, yerleşim bölgelerine oldukça uzakta yaşıyor
3 / 7
Fare geyiklerinin hala var olup olmadığı konusunda emin olamayan ve çalışmalar yürüten bilim insanları, bu görüntüleri "büyük bir keşif" olarak nitelendiriyor.
4 / 7
Fare geyiği, 1907 yılından sonra sadece 1990 yılında görüntülenmişti.