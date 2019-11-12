F-35'ler için 50 milyon dolarlık füze siparişi

Japonya, F-35 savaş uçağı filosu için Norveçli Kongsberg firmasından 49,2 milyon dolar değerinde müşterek saldırı füzesi (JSM) siparişi verdi.
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Norveç merkezli savunma, havacılık firması Kongsberg konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kongsberg, F-35 avcı uçağı filosu için JSM (Joint Strike Missile) tedarik etmek üzere Japonya ile bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, 49,2 milyon dolar değerinde. ” denildi.
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JSM, F-35'te dâhili olarak taşınabilen ve böylece uçağın düşük imza (gizlilik) yeteneklerini sağlayan uzun menzilli bir deniz ve kara hedefi füzesidir.
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Füze, Kongsberg’s Naval Strike Missile (gemi karşıtı) dayanıyor. Füze 280 kilometre menzile sahip ve 230 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.
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JSM, 2020'lerin başında beklenen Block 4 yazılımı sürümü ile birlikte F-35A'ya entegre edilebilecek.
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Daha önceki kontroller, iki JSM'nin F-35A'nın dâhili silah yuvasına sığabileceğini doğrulamış, ancak kısa kalkış ve dikey iniş özelliğine sahip olan F-35B modeli füzeyi yalnızca harici silah istasyonlarında taşıyabiliyordu.
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Şirket Mayıs 2019'da JSM'ler için Tokyo sözleşmesini kazandığını açıklamıştı.