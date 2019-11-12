F-35'ler için 50 milyon dolarlık füze siparişi

Norveç merkezli savunma, havacılık firması Kongsberg konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kongsberg, F-35 avcı uçağı filosu için JSM (Joint Strike Missile) tedarik etmek üzere Japonya ile bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, 49,2 milyon dolar değerinde. ” denildi.