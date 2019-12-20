Evliliklerini bitirme kararı alan Yolanthe Cabau'dan barışmak için Sneijder'e şart: O isimleri takipten çıkar
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Geçtiğimiz günlerde evliliklerini bitime kararı alan Wesley Sneijder - Yolanthe Cabau çifti çocukları için evliliklerine bir şans daha verdiler. Barışma için Wesley Sneijder'a tek şark koşan 34 yaşındaki İspanyol güzel, kendisine ihanet ettiği öne sürülen eşinden, sosyal medya hesaplarında bazı kadınları takipten çıkarmasını istediği iddia edildi.
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9 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Wesley Sneijder - Yolanthe Cabau çiftinin geçtiğimiz günlerde evliliklerine bir şans daha vermeye karar verdikleri ortaya çıkmıştı.
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Snejider'in annesi Slyvie yaptığı açıklamada, Wesley ve Yolanthe'nin, evliliklerine oğulları Xess Xava için bir şans daha verdiğini duyurmuştu.
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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mart ayında boşanacaklarını açıklayan Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau çifti arasında barış imzalandı.
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Eski model Yolanthe Cabau'nun, Galatasaray'ın eski yıldızıyla barışmak için bazı şartlar öne sürdüğü bildirildi.
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34 yaşındaki İspanyol güzel, kendisine ihanet ettiği öne sürülen eşinden, sosyal medya hesaplarında bazı kadınları takipten çıkarmasını istediği iddia edildi.
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Wesley Sneijder ise geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından takip ettiği kadınları silip daha önce kullanmadığı alyansını da parmağına taktı.