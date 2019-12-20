Evliliklerini bitirme kararı alan Yolanthe Cabau'dan barışmak için Sneijder'e şart: O isimleri takipten çıkar

Geçtiğimiz günlerde evliliklerini bitime kararı alan Wesley Sneijder - Yolanthe Cabau çifti çocukları için evliliklerine bir şans daha verdiler. Barışma için Wesley Sneijder'a tek şark koşan 34 yaşındaki İspanyol güzel, kendisine ihanet ettiği öne sürülen eşinden, sosyal medya hesaplarında bazı kadınları takipten çıkarmasını istediği iddia edildi.