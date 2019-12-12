Esra Erol o dizide figüranlık yapmış!

2004-2005 yılları arasında yayınlanan 'Çemberimde Gül Oya' dizisinin 28'inci bölümünde figüran olarak yer alan Esra Erol'un görüntüsü ortaya çıktı.
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Erol, muhabir ordusunun arasında kahverengi saçları ve hafif makyajıyla dikkat çekiyor.
37 yaşındaki sunucunun dizideki tek repliği ise "Tutuklanmak için buraya getirildiğiniz fakat kefaletle serbest bırakıldığınız söyleniyor" şeklinde olmuş.
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Erol şu sıralara televizyon dünyasının en ünlü sunucularından biri...
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Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile evlendi.
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Çiftin, Ömer Erol ve İdris Ali adında iki çocuğu bulunuyor.