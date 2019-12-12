Esra Erol o dizide figüranlık yapmış!

Erol, muhabir ordusunun arasında kahverengi saçları ve hafif makyajıyla dikkat çekiyor. 37 yaşındaki sunucunun dizideki tek repliği ise "Tutuklanmak için buraya getirildiğiniz fakat kefaletle serbest bırakıldığınız söyleniyor" şeklinde olmuş.