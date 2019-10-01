Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ünal Kaplan’ının vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Ünlüoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
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Oktay Kaynarca - Abimm... Mekanın cennet olsun canım abimmm...
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Ayşenil Şamlioğlu
Canım dünyanın en... Bir tanem, kardeşim, oyun arkadaşım, yeteneklim, koca yüreklim ne yaptın sen böyle...Yolun açık olsun sevdiğim...
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CAN YILMAZ
Ekim ayı için iyi dileklerimiz 1 saatte boşa çıktı. Kıymetli oyuncu abimiz Tarık Ünlüoğlu bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle maalesef vefat etti. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı Cennet olsun.
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DERYA BAYKAL
Ahhh benim güzel arkadaşım, hepimizi yaktın acımız sonsuz.. Hepimizin başı sağ olsun.
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ÖNDER AÇIKBAŞ
Tarık abi de gitti… BKM Mutfak’ta sever izlerdi bizi… Melek kalpli tam bir abiydi. Mekanın cennet olsun Tarık abi.
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EMRE KARAYEL
Ah be güzel abim... O kadar üzüldüm ki anlatamam. Toprağın bol mekanın
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RAGIP SAVAŞ
Tiyatro sanatçısı, değerli ağabeyimiz Tarık Ünlüoğlu’nu kaybettik. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı, mekanı cennet olsun...
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BEKİR AKSOY
Canım abim çok çok üzücü bu haberi almak... Çok erken oldu aramızdan ayrılman ama inan bize bıraktıkların unutulacak gibi değil... Başımız sağ olsun...
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İsmail Baki
Nurlar içinde uyu Tarık Ünlüoğlu.
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Nez
Çok değerli bir ustamızı kaybettik ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Tanıdığım en kibar can adamlardan biriydi Tarık abim mekanın cennet olsun