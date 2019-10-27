Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazıldı!

"BİZİM İÇİN DE KOLAY OLUYOR" DHA'da yer alan habere göre mezarlık hizmetleri ile Türkiye'de birçok ile örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışın toprak taş gibi oluyor. Yaklaşık bir metre kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Sonbaharda belli bir hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar yerleri kazıyoruz.