Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında alışveriş yapıp, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı
ALIŞVERİŞ YAPTI, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ - Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrıldı.
Bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti.
Burada alışveriş yapan Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş fotoğrafları...