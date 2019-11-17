Ender görülen memeli bulutlar Hatay'da görüntülendi
1 / 7
Türkiye'de ender görülen memeli bu kez Hatay'da görüntülenerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
2 / 7
Genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülen, Türkiye'de ise nadiren rastlanan ve 'memeli kümülüs' olarak adlandırılan bulutlar, Hatay'ın deniz kıyısına en uç noktasındaki Samandağ ve Yayladağı ilçelerinin kesiştiği bölgede görüntülendi.
3 / 7
Özellikle ABD ile Avustralya’da sık sık görülen memeli bulut kümesi, sabah güneşin doğuşu ile birlikte kameralara yansıdı.