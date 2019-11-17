Ender görülen memeli bulutlar Hatay'da görüntülendi

Genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülen, Türkiye'de ise nadiren rastlanan ve 'memeli kümülüs' olarak adlandırılan bulutlar, Hatay'ın deniz kıyısına en uç noktasındaki Samandağ ve Yayladağı ilçelerinin kesiştiği bölgede görüntülendi.