Emekli'ye Ocak'ta 3 zam! Hem maaş hem ek ödeme artacak

Emekli için ocak ayı zam ayı olacak. Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin emekli maaşı Ocak'ta değişecek. Tüm emekliler için hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı ilave ödemelerindeki artışla alacak.