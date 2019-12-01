Emekli'ye Ocak'ta 3 zam! Hem maaş hem ek ödeme artacak
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Emekli için ocak ayı zam ayı olacak. Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin emekli maaşı Ocak'ta değişecek. Tüm emekliler için hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı ilave ödemelerindeki artışla alacak.
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Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur'lular bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 4 artış ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 5'i aşarsa fark verilecek.
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Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.82, memur emeklilerine ise yüzde 1.82 enflasyon farkıyla yüzde 5.82 zam söz konusu olabilecek.
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Ayrıca yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak.
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Emekli doktorlar için ilave ödeme tutarı 5.82'lik tahmine göre 2 bin 353 liradan 2 bin 490 liraya çıkacak.
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VEFAT EDENIN YAKININA ÖDENIYOR
Bu ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
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Emekli doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.
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Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor. (Sabah)