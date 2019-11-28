Emekli ikramiyesine enflasyon zammı! Emekliye yeni yılda 2243 TL zam!
Enflasyon oranına göre emekli maaşlarına zam yapılacak. Ayrıca enflasyon zammı ikramiyeleri de arttıracak
2 yılda 4 bin lira alan emekliler, 2020'de de Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde de biner lira ikramiyeyi sahip olacak.
Ancak emekliler, ikramiyede yeni yılda yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor.
Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.
Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.18 olarak yer aldı.
Bu tahmine göre, emeklilerin ikramiyesi bin liradan bin 121 lira 80 kuruşa ulaşabilecek.
Emekliler, 2020'nin Ramazan ve Kurban bayramlarında 243,60 lira artışla toplam 2 bin 243 lira 60 kuruşu cebine koyabilecek.
Dul ve yetim aylığı alanların ikramiye tutarı da buna göre yüzde 12.18 artacak.