Emekli yeni yılda ne kadar maaş alacak? İşte beklenen zam oranları...

Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisinin gözü enflasyon rakamlarında. Bir ay sonra net rakamlar ortaya çıkacak olsa da dün TÜİK tarafından açıklanan son 5 aylık enflasyon verisi ocak ayından geçerli zammın da işaretlerini veriyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında enflasyon sırasıyla yüzde 1.36, 0.86, 0.99, 2, 0.38 olmak üzere kümülatif hesapta yılın ikinci altı ayı için yüzde 5.71’i yakaladı.