Elle Style Awards ödül töreninde şıklık yarışı
Elle Style Awards önceki akşam İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İş, sanat ve moda dünyasını buluşturan geceye katılan davetliler şıklık yarışındaydı.
Leyla Tanlar - Gonca Vuslateri - Aybüke Pusat
Menisküs ameliyatı olan Aslı Bekiroğlu törene koltuk değneği ile katıldı.
Oyuncu değneğini annesinin süslediğini söyledi.
Taner Ölmez, ‘yılın yükselen erkek oyuncusu’ ödülünü aldığı geceye sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile geldi.
Demet Evgar törene sevgilisi Levent Babataş’la katıldı.
Zeynep Tosun kendi tasarımı olan sıra dışı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
Elle Style Awards’un bu özel gecesine katılmak üzere ilk defa Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü dizi oyuncusu Penn Badgley, ‘uluslararası yıldız ödülü’nü aldı. Ödülü Hazar Ergüçlü takdim etti.
Mehmet Aslantuğ - Arzum Onan
Aras Bulut İynemli, ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü kazandı.
Engin Hepileri - Beyza Şekerci
Ezgi Mola - Şükrü Özyıldız - Merve Dizdar - Enis Arıkan - Serenay Sarıkaya - İbrahim Selim