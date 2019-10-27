El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin 'cinayetsiz gün' sevinci: Tanrı'ya şükür!

Birkaç ay önce bölge basınında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporuna dayandırılan haberlerde, Orta Amerika ülkesi El Salvador'un 100 binde 62’lik cinayet oranı ile Latin Amerika’da en fazla cinayet işlenen ülke olduğu belirtilmişti.