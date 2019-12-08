Ebru Yaşar'dan Kim Kardashian çıkışı: O yokken biz vardık!

"KİM KARDASHIAN YOKKEN BİZ VARDIK" Basın mensuplarının, tarzı ve güzelliği ile kendisini dünyaca ünlü Kim Kardashian'a benzetmesi üzerine güzel yıldız, "Hazırlanırken arkadaşlarım söylemişti ama şimdi siz de söyleyince ‘Belki’ dedim. Kim Kardashian tüm dünyada sevilen ve çok güzel kadın. Ben de çok beğeniyorum ama ona benzemek gibi bir niyetim yok. O yokken biz vardık" dedi.