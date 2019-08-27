Duyanlar şoke oluyor... Bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı!
Duyanlar şoke oluyor... Bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı!
Netflix'in ilk Türk dizisi olma özelliğini taşıyan 'Hakan Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı.
Ulusoy'un 40 dakikalık bölüm için aldığı ücreti duyanlar kulaklarına inanamıyor.
Netflix'te yayınlanan 'Hakan: Muhafız' dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, dizinin yeni sezon çekimlerine başladı.
Yeni bölümü merakla beklenen dizide Ulusoy'un bölüm başı ne kadar kazandığı ortaya çıktı.
Netflix'in ilk Türk dizisi olma özelliği taşıyan 'Hakan Muhafız'ın kahramanı Çağatay Ulusoy, saçlarını sıfıra vurdurmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Şu ana kadar iki sezonu yayımlanan ve büyük ilgi gören dizinin dört sezon süreceği tahmin edilirken oyuncunun aldığı ücret dudak uçuklattı.
Akşam'ın haberine göre, toplam 40'ar dakikalık ilk sezon 10 bölüm, ikinci sezon 8 bölüm şeklinde ekrana taşınan diziden Ulusoy'un bölüm başı 500 bin TL aldığı öğrenildi.