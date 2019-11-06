Kod adı: Katil... Düşmanı yok, sayıları hızla artıyor, tehlike büyük

“Denizler için ciddi bir tehlike” Balon balıklarının Akdeniz ve Ege Denizi için ciddi bir tehlike oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Filiz, “Üniversiteler bu türler üzerinde araştırma yapıyor, bakanlık balon balıkları ile ilgili çalışma yapıyor ve tüm Akdeniz’de izlenen bir konu. Biz biliyoruz ki, balon balıkları Akdeniz için ciddi bir tehlike. Doğal düşmanları olmadığı ve zehirli oldukları için sayılarını hızla arttırabiliyorlar. Çok hızlı ve çabuk üreyebiliyorlar ve çok geniş alanlara yayılabiliyorlar. Bu nedenle bilinçli olarak hala bunları izliyoruz. Bunlarla ilgili diğer bir tehlike halk sağlığını ilgilendiren kısmı. Balon balıklarının bünyesinde çok güçlü bir zehir bulunmakta. Geçen günlerde Mersin Bozyazı tarafında karaya vurmuş olan ölü balon balıklarını kedilerin yiyip ölmesi ciddi bir vaka.