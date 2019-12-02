Dünyanın her ülkesinden nadir tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor!

Başladığım dönem bu işi yapan yok denecek kadar azdı, biz bir ilki başardık. Çiftlikte 70 çeşit tavuk, 10 çeşit su kuşu ve 12 çeşit sülün ve tavus kuşu var. En kaliteli hayvan hangi ülkedeyse oraya gidip yumurtasını alıp geliyorum...