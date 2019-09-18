Dronesavar 'Roketsan Alka': Tespit edip yakıyor, işi havada bitiriyor

Türkiye, Aramco tarzı bir saldırıya ne kadar hazır?Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, Teknofest'in ikinci yılında "Teknofest'te olmaktan mutluyuz, bu yıl katılım daha fazla olacak, Roketsan olarak roket yarışmasının sponsoru olduk. Türkiye'de gençlerin teknolojiye yönelmesi gerekir. Yerli ve milli üreteceğimiz teknoloji ile kendi savunmamıza hizmet edeceğiz. Bu gençlerle birlikte Türkiye uzaya da çıkacak. Ülkemizin ihracatında yüksek teknoloji ürünlerin olması lazım. Bunun için Teknofest çok güzel bir olanak" şeklinde konuştu.