Dronesavar 'Roketsan Alka': Tespit edip yakıyor, işi havada bitiriyor
Suudi Arabistan'da petrol rafinerisine dronelarla saldırı sonrası gündeme gelen savunma sistemleri ile ilgili Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar'dan önemli açıklamalar geldi. Bu saldırılarla ilgili Roketsan Alka'yı geliştirdiklerini belirten Yaşar, "Hem lazer enerjisi ile havadaki Drone'u havada tespit edip daha sonra lazer ışınıyla Drone'u havada yakıyor. Aynı zamanda elektromanyetik olarak Droneları havada durdurabiliyoruz. Üçüncü özelliği ise hava araçlarına karşı savunma sistemi. " dedi.
Türkiye, Aramco tarzı bir saldırıya ne kadar hazır?Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, Teknofest'in ikinci yılında "Teknofest'te olmaktan mutluyuz, bu yıl katılım daha fazla olacak, Roketsan olarak roket yarışmasının sponsoru olduk. Türkiye'de gençlerin teknolojiye yönelmesi gerekir. Yerli ve milli üreteceğimiz teknoloji ile kendi savunmamıza hizmet edeceğiz. Bu gençlerle birlikte Türkiye uzaya da çıkacak. Ülkemizin ihracatında yüksek teknoloji ürünlerin olması lazım. Bunun için Teknofest çok güzel bir olanak" şeklinde konuştu.